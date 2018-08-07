  • Сегодня: Вторник, Август 7, 2018

 

 
Новости   7 августа 2018   

Кемпер Outpost II на базе Jeep Wrangler

Фирма из Монтаны American Expedition Vehicles построила уникальный кемпер на базе Jeep Wrangler. Проект получил название Outpost II, а уникален он потому, что сделан в единственном экземпляре для президента компании.


Для получения финального результата специалистом пришлось переделать раму автомобиля, усилить подвеску и увеличить дорожный просвет. В движение кемпер приводит 5,7-литровый V8 HEMI

Автомобиль также оснастили тентом с электроприводом, двумя кухнями (внутри и снаружи машины), двумя спальными местами, 50-литровым холодильником, плитой, 83-литровой емкостью для воды, светодиодным освещением, маркизой и 265-ваттной солнечной панелью. В общей сложности для постройки такого дома на колесах специалистам American Expedition Vehicles пришлось изготовить более 600 уникальных деталей.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу