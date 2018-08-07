Новый Mercedes-Benz GLE научили выбираться из песка

Компания Mercedes-Benz научила внедорожник GLE нового поколения самостоятельно выбираться из песка. Модель получила особый режим антипробуксовочной системы, в котором машина, оснащенная пневмоподвеской, может «подпрыгивать», помогая водителю. Видео с демонстрацией работы системы опубликовано на YouTube-канале издания Car and Driver.

Новый Mercedes-Benz GLE будет оснащаться активной гидропружинной подвеской, которая позволит контролировать каждое колесо по отдельности и регулировать жесткость амортизаторов в зависимости от дорожной ситуации. Помимо этого, внедорожник получит центральный дифференциал с электронноуправляемым мокрым сцеплением, а также опциональную двухступенчатую раздатку.