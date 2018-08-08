Subafest 2018 пройдет в Москве 15 сентября

Традиционный и уже ставший легендарным праздник Subafest состоится 15 сентября с 11.00 до 19.00 в Москве на территории стадиона «Спартак» (Открытие Арена). Мероприятие станет одним из основных автомобильных событий года как для поклонников бренда Subaru, так и для тех, кто просто любит хорошие автомобили. В этом году фестиваль посвящен 60-летию первой модели марки — Subaru 360. Гостям мероприятия будет предложена обширная программа, состоящая из нескольких тематических блоков.

Первый блок посвящён истории Subaru и становлению ДНК бренда. Гости смогут познакомиться с особенностями первых моделей и принять участие в активностях, с помощью которых погрузятся в мир аналоговых развлечений, чтобы начать познавать мир технологий с чистого листа. Второй блок расскажет об успехах Subaru на гоночных трассах и инженерных решениях, которые применялись в чемпионских автомобилях.

О современных технологиях и инновационных решениях расскажет инженерный блок, где можно будет познакомиться с актуальным модельным рядом и основными технологическими решениями Subaru. Гости фестиваля смогут пройти тест-драйв всего модельного ряда Subaru. Регистрация на тест-драйв осуществляется на мероприятии.

Одной из основных новинок Subaru на российском рынке является система помощи водителю EyeSight и на Subafest 2018 каждый, кому небезразлична безопасность на дороге, сможет ознакомиться с принципами её работы. В течение всего дня для наших маленьких посетителей, будет работать игровая зона с развлечениями, аниматорами и детской школой вождения.

Гвоздем программы показательных выступлений станет уникальный научный эксперимент — проезд Subaru WRX STI по неньютоновской жидкости. Неньютоновская жидкость — смесь воды и крахмала, вязкость которой зависит от градиента скорости. Вязкость жидкости увеличивается пропорционально силе воздействия на нее, а при легких и медленных воздействиях жидкость обладает свойствами воды. Приходите всей семьёй, приводите друзей – обещаем – интересно будет всем!