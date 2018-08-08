Audi раскрыла технические подробности электрического кроссовера e-tron

Cерийный Audi e-tron будет оснащаться двумя асинхронными электродвигателями, развивающими 360 л.с. и 561 Нм крутящего момента с возможностью кратковременного «буста» до 408 л.с. и 664 Нм. Стандартные же характеристики силовая установка способна поддерживать на период до 60 секунд, что дает кроссоверу возможность разогнаться до паспортной «максималки» в 200 км/ч несколько раз подряд без потери мощности. Набор же 100 км/ч занимает менее 6 секунд.

Обещана кроссоверу и продвинутая тормозная система, напрямую связанная с «умной» системой рекуперации. Последняя сможет обеспечивать при помощи электродвигателей замедление до 0,3G, чего, по мнению производителя, достаточно для подавляющего большинства дорожных ситуаций. Торможение при этом происходит без нажатия педали тормоза, а лишь посредством отпускания педали газа. Интенсивность такого замедления водитель электрокроссовера сможет регулировать.

Собственно, рекуперация обеспечивает возможность передвижения при использовании лишь одной педали. Тормозная же гидравлика подключается при нажатии педали тормоза, причем, по заявлению Audi, практически мгновенно. Благодаря инновациям тормозной путь кроссовера может быть сокращен примерно на 20% по сравнению с традиционными системами. Наконец, система рекуперации кинетической энергии Audi e-tron может возвращать в аккумуляторы электроэнергию с эффективностью до 70%, обеспечивая до трети запаса хода. В ходе испытаний на спуске с горы Пайкс-Пик длиной 31 км электрокроссовер смог рекуперировать такое количество электроэнергии, которого хватило бы еще практически на такое же расстояние. То есть, 1 км рекуперации дает почти 1 км дополнительного запаса хода.

Потенциал рекуперации повышается в том числе и за счет ассистента эффективности движения, который работает в тесном контакте с навигационной системой, адаптивным круиз-контролем, собирая информацию с радаров и видеокамер, а также получая сведения от объектов дорожной инфраструктуры. Официальный «живой» дебют Audi e-tron должен состояться 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско. Тогда же будет анонсировать и старт продаж.