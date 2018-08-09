Lifan покажет на Московском автосалоне кроссовер X80

Китайский концерн Lifan объявил о своих планах на Московский международный автосалон. Марка продемонстрирует в столице ряд моделей, еще не представленных на российском рынке, одним из них будет кроссовер Lifan X80.

Lifan X80 уже продается в Китае и при длине в 4 760 мм доступен в семиместном исполнении. Оснащается модель двухлитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, а работает мотор с одной из двух шестиступенчатых коробок – «механикой» либо автоматом. Дебютировала модель около года назад на выставке в Гуанчжоу.

Что касается предполагаемых цен на новинки китайского концерна, то о них в Lifan пока предпочитают не говорить. Не исключено, что о возможной стоимости моделей производитель задумается только тогда, когда будет принято окончательное решение о начале их продаж в нашей стране, а приниматься оно будет, вероятнее всего, на основании реакции посетителей Московского автосалона.