Компания Prodrive выпустит свой автомобиль-амфибию

Инжиниринговая компания Prodrive, занимающаяся созданием спортивных автомобилей для ралли и кольцевых гонок, намерена выпустить собственный автомобиль-амфибию. Вдохновением для новой машины станет американский Watercar Panther (прикрепленное видео и фотографии), который глава фирмы Дэвид Ричардс купил для личного использования. Об этом сообщает издание Autocar.

По словам Ричардса, несколько молодых инженеров уже работают над проектом плавающей машины. Помимо этого, в штате Prodrive есть специалист по конструированию лодок, который займется разработкой корпуса. По предварительной информации, амфибия получит дизельный двигатель и сможет передвигаться по воде со скорость 30 узлов (55,5 километра в час). Цена машины составит около 150 тысяч фунтов стерлингов (12,4 миллиона рублей по текущему курсу).

Такую машину Ричардс сравнивает с летающими автомобилями, которые не являются ни идеальными транспортными средствами, ни идеальными летательными аппаратами. Амфибия, по словам инженера, будет компромиссом между настоящей лодкой и машиной.