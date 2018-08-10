Geely сделают Lotus конкурентами Porsche и BMW

Холдинг Geely инвестирует в «Лотус» 1,7 миллиарда евро, чтобы превратить маленькую британскую фирму в полноценного конкурента Porsche. Кроссоверы от Lotus позаимствуют технологии Volvo, которая также принадлежит Geely. Предполагается, что ближайшими конкурентами кроссоверов будут BMW X4 и X6 или Porsche Macan и Porsche Cayenne.

К тому же запланированы строительство нового дизайн-центра в Ковентри, а также серьезное расширение штата инженеров. Наконец, на деньги Geely должна быть возведена и новая производственная площадка. Захват рынка должен начаться с создания спортивных SUV. Какие именно технологии Volvo будут использовать британцы, пока неизвестно, но, по слухам, о соплатформенности речи не идет. Lotus собирается выпустить кроссовер, который будет хорош как на треке, так и на городском асфальте, и совершенно не задумывается о бездорожье. Поэтому, вероятнее всего, шведы поделятся с британцами силовыми установками (включая 2-литровый 408-сильный гибридный Т8 Twin Engine) и продвинутыми системами безопасности.

Первый в истории Lotus кроссовер должен выйти на рынок уже в 2020 году, а вслед за ним, примерно через полгода, появится второй премиум-кроссовер.