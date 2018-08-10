Volkswagen T-Cross новые подробности

Компания Volkswagen продолжает подготовку к премьере своего самого компактного кроссовера T-Cross и в очередном видеотизере продемонстрировала вместительность его грузового отсека.

VW T-Cross получит задний ряд сидений, который может не только складываться, но и двигаться в продольном направлении, увеличивая пространство либо для задних пассажиров, либо для багажа. Соответственно, объем грузового отсека при несложенных креслах может варьироваться от 385 до 455 литров. Производитель утверждает, что максимальный показатель T-Cross – это заявка на лидерство в сегменте по объему багажника. Если же сиденья сложить, то погрузочное пространство увеличится до внушительных 1 281 л.

VW заявляет, что этого удалось добиться благодаря фирменной модульной платформе MQB, на базе которой создан T-Cross. Она во многом позаимствована у VW Polo, однако, кроссовер может похвастать увеличенным дорожным просветом и более высокой посадкой. Задние пассажиры в кроссовере сидят заметно выше передних: если передние кресла установлены на высоте 597 мм, то задние – на высоте 652 мм, что обеспечивает им улучшенный обзор.

Вероятнее всего, моторную гамму для кроссовера также одолжат у Polo. Следовательно, T-Cross будет оснащаться бензиновыми турбированными двигателями объемом 1,0 и 1,5 л, а также 1,6-литровым дизелем. О системе полного привода для T-Cross пока ничего не слышно.

Дебютировать новый кроссовер должен нынешней осенью, а в продаже появится весной 2019 года. Производитель уже заявил, что подготовка к серийному производству VW T-Cross идет полным ходом.