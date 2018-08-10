Лимитированная версия пикапа Isuzu D-Max Utah Luxe для Британии

Первая лимитированная серия D-Max Utah Luxe количеством всего 75 штук поступит в Великобританию. Пикап с двойной кабиной будет стоить на 1000 фунтов дороже серийного D-Max Utah и иметь 18-дюймовые диски особой формы «бриллиант», эксклюзивную решетку радиатора, защиты капота, заднего и переднего бампера, а также устройство облегчающее открытие задней крышки багажника. Внутри поменялись только коврики. Пикап будет предлагаться с шестиступенчатыми «автоматом» и «механикой» на выбор. А вот двигатель только один — 1,9-литровый дизель мощностью 162 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Цена в Великобритании £ 26,159 за версию с ручкой и £ 27,159 с автоматической коробкой.