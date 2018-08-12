Тюнинг пакет для Hummer H1 за 13,5 миллиона рублей

Американские тюнеры из ателье Mil-Spec Automotive анонсировали очередной масштабный проект на базе давно снятого с производства Hummer H1. Более того, планируют поставить изготовление таких внедорожников на поток: у военных «Хаммеров» в США до сих пор очень много фанатов.

Чтобы получить в собственность подобный внедорожник, тюнерам необходимо предоставить для строительства автомобиль-донор или кит-комплект. Инженеры Mil-Spec Automotive полностью разбирают внедорожник, приводят раму в порядок и усиливают ее, модернизируют подвеску, увеличивая колею на 20 сантиметров (опционально доступны и пневмоэлементы), а также устанавливают альтернативный силовой агрегат.



Тюнеры используют монстроподобный 6,6-литровый дизель: этот V8 развивает около 510 л.с. и 1 357 Нм крутящего момента и сочетается с автоматом Allison 1000, способным переварить огромную тягу.

По предварительным данным, до 100 км/ч такой внедорожник может ускориться меньше, чем за 7 секунд. Аскетичный салон «Хаммера» полностью преображается: его отделывают дорогой водостойкой кожей с ручной прострочкой, снабжают новой приборной панелью и премиальной акустической системой.



Базовая версия оценена в 200 000 долларов или примерно 13,5 млн рублей. Анонсированный же внедорожник в исполнении M1 Launch Edition стоит на 40 тысяч дороже благодаря доработанному кузову, экстравагантному цвету After-Burner Grey, альтернативному обвесу и внедорожным шинам, а также шноркелю оригинальной конструкции.