Компания Ravon покажет в Москве аналог кроссовера Chevrolet Tracker

В российском представительстве узбекской марки Ravon пообещали привезти на Московский автосалон сразу три модели, две из которых новые для нашего рынка, а еще одна — модернизированная. Одной из этих премьер должен быть компактный кроссовер, и, похоже, речь идет о переименованном Chevrolet Tracker. Этот автомобиль какое-то время продавался в России и был аналогом популярного Opel Mokka. Сколько будет стоить такой Ravon в рублях, возможно, узнаем уже на ММАС-2018.

В самом Узбекистане, откуда эти кроссоверы и должны поставляться к нам, продажи «Трэкера» начнутся уже с 1 сентября 2018 года. Причем, речь идет уже о рестайлинговом варианте.

Уже известно, что на локальном рынке Chevrolet Tracker предложат с 1,8-литровым бензиновым атмосферником A18XER мощностью 140 л.с., который будет сочетаться с механической КП или 6-ступенчатым автоматом Hydra-Matic 6T40. Среди прочих модификаций должна быть и полноприводная. Очевидно, в таких же конфигурациях этот автомобиль под маркой Ravon будут продавать в России. Условная новинка должна составить конкуренцию Hyundai Creta, Renault Kaptur и другим бюджетным SUV. По крайней мере, близнец под именем Opel Mokka в лучшие годы расходился у нас многотысячными тиражами.