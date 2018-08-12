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Новости 1 комментарий   12 августа 2018         

Компания Bowler выпустит дорожную модель

Британская компания Bowler, занимающаяся постройкой гоночных внедорожников, анонсировала выпуск новой дорожной модели. Машину построят на базе Land Rover Defender и оснастят V-образной «восьмеркой» мощностью более 400 лошадиных сил. В основе новинки будет лежат шасси собственной разработки Bowler — Cross Sector Platform (CSP). 

О новой машине пока ничего не известно. На заглавном фото новости видно, что Defender получит светодиодную оптику и расширители колесных арок. Платформа CSP состоит из унифицированных модельных подсистем и компонентов, что позволяет использовать общую архитектуру для постройки различных автомобилей. В том числе, с колесной формулой 6×6. 

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Kashkashmary Recent comment authors
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Kashkashmary
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Kashkashmary

дефендер вообще легендарная машина, неудивительно что спустя столько лет многие делают «вариации на тему». Спортивные версии от тюнинг ателье вообще безумными получаются)

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31 секунд назад

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