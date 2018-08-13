Тюнинг-ателье Brabus доработало новое поколение Mercedes-Benz G-класса

Базовая модификация нового «Гелика» — G 500 оснащена битурбомотором V8 мощностью 422 л.с. (610 Н∙м), с которым работает 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Ее мастера из Brаbus и взяли на доработку. Мощность мотора увеличили до 500 л.с., при этом максимальная скорость выросла до 210 км/ч, а для разгона до первой «сотни» прокачанной версии «Гелика» требуется 5,7 секунды. Внешне G 500 от Brabus отличается другой выхлопной системой (с двумя двойными патрубками), углепластиковым аэродинамическим обвесом, колесами размером от 20 до 23 дюймов, а также блоком дополнительного света над лобовым стеклом. Интерьер G500 в исполнении Brabus отличается от базового особой отделкой натуральной кожей дорогих сортов и замшей, среди прочих доработок — выпускная система из нержавейки с регулируемыми заслонками. Стоимость «Гелика» от Brabus не раскрывается.

