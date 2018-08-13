Honda обновила модель HR-V для европейского рынка

Внешне рестйлинговый HR-V можно отличить по новой радиаторной решетке, иным бамперам, хромированной окантовке задних фонарей и 17-дюймовым колесным дискам. Была улучшена шумоизоляция, появилась более продвинутая мультимедийная система и новые кресла. Сперва кроссовер будут предлагать только с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 130 л.с. в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Ближе к середине следующего года ожидается появление бензиновой «турбочетверки» и 1,6-литрового дизеля. Характеристики этих моторов пока не раскрываются. В продажу в Европе обновленные кроссоверы HR-V поступят в октябре этого года.