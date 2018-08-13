BMW показала видеотизер нового X7

Трехрядный внедорожник |BMW X7 построят на модульной платформе CLAR, которую уже используют крупные модели BMW (5, 6, 7 серий). Габаритные размеры новой машины составят 5020 мм в длину, 2020 мм в ширину, размер колесной базы будет равен 3010 мм. Предполагается, что автомобиль в том виде, в котором он поступит к дилерам, продемонстрируют в ноябре. В первую очередь модель будет ориентирована на рынки США и Китая, однако не исключено, что машина приедет и в Россию.

Информации о силовых агрегатах нового флагмана пока мало. Ожидается, что в серийном варианте под капотом X7 также могут прописаться двигатели V8 или даже V12. Кроме того, модель, скорее всего, получит гибридный силовой агрегат. Сборку модели наладят на заводе в Спартанберге, Южная Каролина, США. Старт производства серийной версии ожидается в конце 2018 года.