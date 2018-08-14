Chevrolet Tahoe и Suburban получили Performance пакет

Chevrolet Tahoe и Suburban для американского рынка получит дополнительный пакет под названием 6.2L Performance Package. Клиент при выборе комплектации внедорожника Premier Plus или RST Premier, может заказать доппакет, в который входит адаптивная подвеска Magnetic Ride Control и 10-ступенчатая автоматическая коробка передач Hydra-Matic.

Комплектации Premier Plus и Premier Plus включают в себя особый интерьер с кожаными передними сиденьями, и особую отделку салона. Конечно же не обошлось без 22-дюймовых колес.

Отдача двигателя V8 объемом 6,2 литра составляет 420 л.с. и 623 Нм крутящего момента. Внедорожник Chevrolet Tahoe Premier Plus 2019 модельного года обойдется покупателям в 74 100 долларов, а Chevrolet Suburban Premier Plus ‘2019 – 76 900 долларов (приблизительно 5 034 000 и 5 225 000 рублей по текущему курсу соответственно).

В России Chevrolet Tahoe продается по цене от 4 200 000 рублей с мотором V8 6.2L, Chevrolet Suburban -нет.