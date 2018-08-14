Компания Jaguar Land Rover представит три абсолютно новые модели

Руководство Jaguar Land Rover на недавней презентации для инвесторов сообщило о планах по расширению модельного ряда и вводе универсальной модульной платформы.

Первой моделью, скорее всего, станет Land Rover Defender, который поступит в продажу в 2020-2021 годах. В период между 2021-2024 годами стартует выпуск ещё двух моделей на новой модульной платформе , что позволит увеличить линейку компании с 13 до 16 моделей. О каких именно новинках идёт речь, пока остаётся загадкой. Не исключено, что в их числе будет кроссовер Road Rover. Внедрение единой модульной платформы позволит Jaguar Land Rover существенно сэкономить — многие базовые компоненты автомобилей станут едиными для всей модельной линейки.