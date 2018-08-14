Тюнинг-ателье Lumma Design поработало над Range Rover Sport SVR

Кроссовер Range Rover Sport SVR сам по себе имеет агрессивную внешность, однако, тюнеры из Lumma Design решило, что наверняка найдутся желающие выделиться на общем фоне и разработало специально для них комплект стилистических апгрейдов.

Автомобиль получил новые бамперы, измененные ДХО, новый капот с воздухозаборником, измененную решетку радиатора, расширенные колесные арки, а также больше хромированных элементов. Выбор колесных дисков от 22 до 24 дюймов. По желанию доступны алюминиевые педали и подставки для ног.

В движение Range Rover Sport SVR приводит V8 на 5,0 литра, мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которые разгоняют SUV до 100 км/ч за достойные 4,5 секунды. Максимальная скорость составляет 283 км/ч.