В Тульской области завершилось строительство автомобильного завода Haval

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области завершилось строительство автомобильного завода Haval. Готовый производственный комплекс включает цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, а также цех производства компонентов. Полностью закрытая линия цеха штамповки оборудована промышленными роботами и пресс-машиной Fagor, а сварочных цех – 80 роботами ABB, устройством автоматического переключения автомобилей NBG и лазерным ограждением для безопасности производства. Цех окраски также полностью автоматизирован. В цехе сборки предусмотрена гибкая линия для сборки автомобилей с несущей и рамной конструкцией, контрольные стенды Durr и испытательная трасса готовых автомобилей. Цех производства компонентов включает литьевой цех элементов для интерьера и экстерьера, зону сварки выхлопной системы и линию сборки автомобильных сидений.

Осенью и в декабре 2018 года будут проводиться пуско-наладочные работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 1 квартал 2019 года. На первом этапе завод будет производить 80 000 автомобилей в год при локализации в 30%. На втором этапе планируется выйти на максимальную мощность предприятия — 150 000 автомобилей в год и

увеличить уровень локализации – более 50%. Первые автомобили, которые встанут на конвейер нового завода, Haval представит 29 августа в рамках Московского международного автомобильного салона (ММАС) 2018.