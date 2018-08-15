Компактный кроссовер Lexus UX будет продаваться в России

В ноябре в России дилеры начнут приём заказов на компактный кроссовер Lexus UX, который будет предложен в бензиновой UX 200 и гибридной модификациях — UX 250h. Также для модели будет доступен пакет F Sport. В движение Lexus UX 200 будет приводить бензиновый атмосферник Dynamic Force 2.0 (171 л.с., 205 Н•м) с вариатором Direct Shift. Гибрид UX 250h оснащен тем же двигателем, что и UX 200, а также электромотором на 80 кВт и полным приводом E-Four. Мощность гибридной версии — 178 л.с. Безопасность обеспечивает комплекс Lexus Safety System+.

В модели будут применено ряд новшеств: «надрулевые» переключатели, настройки «музыки» под подлокотником и беспроводные диоды в дефлекторах, «рисовая» кожаная отделка. Россияне получат Lexus UX раньше, чем в Европейцы, из-за испытаний по новому циклу топливной экономичности WLTP.