“Легенды Дакара” возвращаются в Россию!

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России приглашает всех поклонников бренда принять участие в уникальном внедорожном проекте “Легенды Дакара”, который уже пятый год подряд реализуется совместно с дилерской сетью бренда на российском рынке. В рамках мероприятия легендарный японский гонщик, выигравший ралли «Дакар», Хироши Масуока (Hiroshi Masuoka) и его напарник Козуто Койде (Kazuto Koide), пилот заводской команды Mitsubishi Motors, наглядно продемонстрируют истинные внедорожные качества Mitsubishi Pajero Sport с дизельным и бензиновыми двигателями на специальной трассе.

Одно из самых захватывающих событий этой осени пройдет в 5 городах России: 15 сентября – Мурманск, 16 сентября – Краснодар, 19 сентября – Киров, 22 сентября – Ульяновск, 23 сентября – Самара.

Предварительная регистрация для участия в мероприятии уже открыта:

http://www.mitsubishi-motors.ru/testdrive