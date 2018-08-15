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События   15 августа 2018   

“Легенды Дакара” возвращаются в Россию!

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России приглашает всех поклонников бренда принять участие в уникальном внедорожном проекте “Легенды Дакара”, который уже пятый год подряд реализуется совместно с дилерской сетью бренда на российском рынке. В рамках мероприятия легендарный японский гонщик, выигравший ралли «Дакар», Хироши Масуока (Hiroshi Masuoka) и его напарник Козуто Койде (Kazuto Koide), пилот заводской команды Mitsubishi Motors, наглядно продемонстрируют истинные внедорожные качества Mitsubishi Pajero Sport с дизельным и бензиновыми двигателями на специальной трассе. 

Хироши Масуока — японский автогонщик, раллист. Дважды одержал победу в ралли «Дакар» в 2002 и 2003 годах, он является четвёртым пилотом, выигрывавшем два года подряд.

Одно из самых захватывающих событий этой осени пройдет в 5 городах России: 15 сентября – Мурманск, 16 сентября – Краснодар, 19 сентября – Киров, 22 сентября – Ульяновск, 23 сентября – Самара. 

Предварительная регистрация для участия в мероприятии уже открыта: 
http://www.mitsubishi-motors.ru/testdrive

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