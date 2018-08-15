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Новости   15 августа 2018   

Jeep Scrambler не перешел Рубикон

Полноприводный пикап Jeep Scrambler, который создается на базе Wrangler, проверили на тропе Рубикон. Пользователь форума jeepscramblerforum случайно оказался свидетелем испытания пикапа Jeep Scrambler на тропе Рубикона (Rubicon Trail) – самом известном внедорожном маршруте США, пролегающем по горам Сьерра-Невада в США. Судя по фотографиям повреждений в задней части внедорожника, задний свес у пикапа для серьезного офф-роуда все-таки великоват. Напомним, о том, что среди Джипов появится пикап впервые было официально сообщено в декабре 2016 года, презентовать Jeep Scrambler планируют уже осенью, а в салоны машина должна поступить в апреле 2019 года. Это будет первый пикап Jeep после ухода с рынка Comanche в 1992 году. 

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