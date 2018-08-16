Премьера нового кроссовера Haval F7 состоится на Московском автосалоне

29 августа в рамках Московского международного автомобильного салона (ММАС’18) 2018 состоится премьера нового кроссовера Haval F7. Модель, которая встанет на конвейер российского завода Haval в Тульской области уже в 2019 году, представит новый шеф-дизайнер бренда – Фил Симмонс. Haval F7 – второй серийный кроссовер молодежной F серии, jриентированной на покупателей в возрасте от 20 до 35 лет. Новинка основана на концепте HB-02, который был представлен в 2016 году. Модель получила динамичные формы, матричные светодиодные фары, 19- дюймовые диски и фирменную шестиугольную решетку радиатора с мелкими сотами. Кроссовер оснащен рядом технологий, среди которых голосовое управление, подключение к сети, подключение мобильных устройств и другие опции, отвечающие потребностям современных молодых людей.

На выбор покупателям будет предложен 1,5-литровый (мощностью 150 л.с. при 5500 об/мин) или 2-литровый (190 л.с. при 5500 об/мин) турбированные двигатели GDIT, которые работают в паре с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением (7DCT). Haval F7 спроектирован по пятизвездочным стандартам C- NCAP и оснащен полным набором передовых систем активной и пассивной безопасности.

Премьера Haval F7 состоится 29 августа в 12:55 в выставочном комплексе «Крокус Экспо» на стенде Haval – павильоне №3, зал №13, стенд №205. В дальнейшем все желающие могут познакомиться с новинкой в рамках ММАС с 30 августа по 09 сентября 2018.