Компания Renault расширила семейство Stepway

Компания Renault анонсировала новое семейство Stepway с улучшенной проходимостью, в которое, помимо уже хорошо знакомого хэтчбека Sandero, войдут седан Logan и грузопассажирский Dokker. Помимо традиционных атрибутов обещаны новая мультимедийная система и даже вариатор! Главный конкурент — Lada Vesta Cross. Все члены семейства будут отличаться пластиковым защитным обвесом «по круг»» и увеличенным дорожным просветом. У Sandero Stepway и Logan Stepway он составит 195 мм. Кроме того, автомобили получат черную решетку радиатора, а Sandero и Logan – еще и С-образные светодиодные ходовые огни. Кроме того, отличием семейства станет новое рулевое колесо.

В список оснащения для Stepway-моделей войдут в зависимости от комплектации система дистанционного запуска двигателя, климат-контроль, обогрев лобового стекла, передних сидений и боковых зеркал, задние парктроники и тому подобное. Семейство также можно будет оснастить новой мультимедийной системой MediaNav 4.0, которая поддерживает AndroidAuto и Apple CarPlay.

Для семейства подготовлен широкий набор силовых установок. Хэтчбек и седан в России планируется оснащать 1,6-литровым мотором в трех вариантах мощности – 82, 102 и 113 л.с., то есть двигателями, уже доступными для Logan и Stepway, при этом работать они смогут как с механической КПП, так и с автоматом. Грузопассажирский Dokker Stepway получит 82-сильный бензиновый мотор и полуторалитровый дизель мощностью 90 л.с. в паре с пятиступенчатой механикой.



Интересно, что список трансмиссий для Logan Stepway и Sandero Stepway будет расширен за счет вариатора. Его планируется устанавливать на хэтчбек и седан в особом исполнении City, которое подразумевает также и ряд внешних отличий – например, полностью черные накладки на бамперы (в отличие от стандартных серебристых), глянцевые накладки на зеркала и черные рейлинги. Кроме того, для версии City предусмотрены новый красный цвет кузова и 16-дюймовые колесные диски нового двухцветного дизайна.

Производство Renault Logan Stepway и Sandero Stepway уже стартовало – новинки собирают в Тольятти. Официальная премьера семейства состоится в рамках Московского автосалона, а старт продаж намечен на осень нынешнего года. Правда, это не касается модели Renault Dokker: в исполнении Stepway она появится у российских дилеров только в начале 2019 года.