Американские тюнеры прокачали Volkswagen Atlas

Американцы из тюнинг-ателье APR решили добавить «изюминки» Volkswagen Atlas, путем установки более мощного мотора с турбиной от VW Golf R, который выдает 350 л.с. и 474 Н/м крутящего момента. Установка нового двигателя сделало кроссовер мощнее стоковой версии Атласа с двигателем V6 (276л.с.). Помимо этого, тюнеры увеличили дорожный просвет на 38-миллиметров, добавили 20-дюймовые кованые колеса со «злыми» шинами Toyo Open Country, установили мощные шестипоршневые тормоза с 350-миллиметровыми дисками и обклеили кузов виниловой пленкой, подготовленной американской фирмой Digital Precision. Данный Atlas лишь единичный проект, но тюнеры намерены в ближайшем будущем заняться разработкой программ доработок для линейки внедорожников VW.