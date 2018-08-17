Компания Hyundai на Московском автосалоне покажет обновленные Santa Fe и Tucson

Главной своей московской премьерой корейцы называют новое поколение кроссовера Santa Fe, впервые представленное в марте на Женевском автосалоне и уже получившее российский прайс-лист. В нашей стране кроссовер предлагается с двумя вариантами силовых установок: бензиновый 2,4-литровый мотор мощностью 188 л.с. с 6-ти ступенчатой автоматической трансмиссией и 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 200 л.с. в сочетании с новой 8-ми ступенчатой АКПП. Все российские Santa Fe оснащаются системой полного привода, а цены на кроссовер начинаются с отметки в 1 999 000 рублей.

Впервые в России Hyundai покажет обновленный Tucson, цены на который также уже известны. Кроссовер отличается измененной внешностью и модернизированным интерьером, а также расширенным списком оснащения. Российская моторная гамма Hyundai Tucson состоит из трех моторов – 150-сильный бензиновый атмосферник объемом 2,0 л, дизель аналогичного объема, развивающий 185 л.с. и турбированный двигатель, обеспечивающий при объеме в 1,6 л 177 л.с. Коробки передач – 6- и 8-ступенчатые автоматы, а с передним приводом и механикой предлагается только версия со 150-сильным мотором. Цены стартуют с 1 399 000 рублей.

Международный автосалон в Москве откроется для посетителей 31 августа нынешнего года.