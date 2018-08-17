Известны рублевые цены на новое поколение внедорожника Jeep Wrangler

На старте российских продаж новое поколение Jeep Wrangler будет оснащаться безальтернативным двигателем – двухлитровым бензиновым агрегатом с турбонаддувом, который развивает 272 л.с. и 347 Нм крутящего момента, доступных на 4 100 об/мин. Работать ему предстоит с 8-диапазонной автоматической коробкой, а также с системой полного привода, но ее возможности будут отличаться в зависимости от комплектации.

Самый доступный «Рэнглер» в версии Sport оценен в 3 150 000 рублей за трехдверную модификацию и в 3 380 000 рублей за внедорожник с пятью дверями. Более богато укомплектованное исполнение Sahara стоит на 340 000 рублей дороже для трехдверки и на 350 000 рублей – для пятидверной модификации. Оба эти варианта исполнения внедорожника получили систему полного привода Command-Trac с раздаточной коробкой и передаточным соотношением пониженного ряда 2,72:1.

Самая дорогая версия Rubicon оценена в 3 740 000 и 3 950 000 рублей соответственно. Ее основное отличие – система полного привода Rock-Trac с возможностью распределения крутящего момента, раздаткой с передаточным отношением «понижайки» 4:1, передним и задним дифференциалами с жесткой принудительно блокировкой и отключаемым передним стабилизатором поперечной устойчивости (позволяет увеличивать ходы подвески).

Внедорожник по умолчанию оснащается жесткой крышей со съемными панелями, но опционально доступна и мягкая крыша Sunrider. В список оборудования внедорожника в зависимости от комплектации вошли мультимедийная система Uconnect четвертого поколения с сенсорным дисплеем диагональю до 8,4 дюйма, 7-дюймовый дисплей на приборной панели, акустика Alpine с 8 динамиками и сабвуфером, подогрев руля и передних сидений, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка интерьера и тому подобное.