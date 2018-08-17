Кроссовер Geely SX11 будет продаваться в России

Новый кроссовер с глобальным названием Geely SX11 (на внутреннем рынке Китая он называется Binyue) после премьеры на Московском автосалоне будет проходить сертификацию и получать ОТТС. Старт продаж в России — ориентировочно ноябрь 2019 года.

Первые Geely SX11 будут «родом» из Китая, и вопрос его постановки на конвейер «Белджи» (там выпускают Atlas и «Эмгранды») пока не стоит. В основе Geely SX11 лежит новая модульная платформа BMA, которую китайцы разработали с использованием архитектурной базы CMA (на ней построен Volvo XC40). Техническая начинка SX11 полностью соответствует духу времени. Кроссовер получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор с тремя цилиндрами мощностью 177 л.с. (255 Нм), который компаниями Volvo и Geely был разработан совместно. Трансмиссия — 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями, а заявленный разгон до 100 км/ч составляет очень даже бодрые 7,9 с.