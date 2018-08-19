Кроссовер от УАЗ — новые подробности

Разработка нового УАЗа 3170 была возобновлена в июне 2018 года, и вот появились новые подробности. Ведущая разработку трансмиссии для УАЗ 3170 инжиниринговая фирма «Ладуга» передала на АвтоВАЗ документацию на редукторы переднего и заднего мостов. Новый внедорожник будет иметь постоянный полный привод с демультипликатором, независимую подвеску и продольное расположение двигателя. Редукторы для УАЗ 3170 получили коническую передачу вместо гипоидной, облегченный алюминиевый картер и два варианта главной пары: «тяговитую» 4,11 и «скоростную» 3,7.

Производство редукторов будет организовано там же, где и сборка двигателя ЗМЗ-223012.10 объемом 2,3 литра на 170 лошадей и раздаточной коробки Dymos с пониженной передачей 2,48 – на Заволжском моторном заводе. Пришедшие от поставщиков шестерни, валы, подшипники будут устанавливать в корпуса агрегатов отлитые и обработанные на ЗМЗ. А вот коробка передач пока планируется покупная. В проекте «автомат» от компании Punch.