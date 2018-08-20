Isuzu представила два концептуальных внедорожника

Команда Isuzu Team D-Max на выставке National 4×4 Outdoors Show (г.Мельбурн) показала публике 2 концептуальных внедорожника — D-Max и MU-X Concept X. Внедорожники имеют агрессивный вид. Благодаря установленным 20″ колесам и резине Toyo 38/15.5R20 Mud Terrain, завышенному почти на 18 см клиренсу по сравнению со стоком и пятирычажной задней коиловер-подвеске, передним и задним углами проходимости 50 и 38 градусов, прототипы имеют высокие показатели проходимости. На концепты были установлены продвинутые амортизаторы с 60-миллиметровым внешним резервуаром на всех колесах, а также передние 390-миллиметровые и задние 355-миллиметровые тормозные роторы.

Автомобили укомплектовали новыми вентилируемыми выпуклыми капотами, лебедками с обоих сторон и новыми подножками. Еще было выполнено эксклюзивное оформление кузова в контрастной черно-белой теме с дополнительной графикой. У пикапа Isuzu D-Max Concept X совершенно новая грузовая платформа со слотами под запасное колесо и четыре канистры с топливом. Передняя часть оформлена в одном стиле с красной линзованной оптикой и выраженной защитой.

В подкапотном пространстве обоих машин размещается трехлитровая дизельная «турбочетверка» 4JJ1-TC, позаимствованная у серийных моделей с отдачей 176 л.с. и 430 Нм крутящего момента, в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач. Правда, стоковую выпускную систему заменили на более производительную. Доработанные Isuzu D-Max и MU-X носят статус концептов. Планируется ли серийный выпуск таких моделей, пока неизвестно.