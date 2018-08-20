BMW X7 может получить М-пакет

Официальная дата премьеры флагманской модели баварского концерна – кроссовера BMW X7 – пока не названа. Однако, ситуация вокруг самого большого кроссовера в истории марки уже полнится слухами, обещающими семейству в том числе и спортивную модификацию.

Источники слухов опираются не только на некие неназванные источники в компании, но и на общеизвестные факты – например, на серию тестов, которые будущий BMW X7 прошел на знаменитой трассе Нюрбургринг. Предполагается, что в испытаниях участвовал как раз BMW X7 M.

На данный момент известно, что самой мощной из стандартных модификаций кроссовера станет версия с индексом М850i. Она должна получить новейший силовой агрегат, дебютировавший на купе восьмой серии – 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который на BMW X7 сможет развивать около 525 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Однако, как заявляет издание BMW Blog, гипотетический BMW X7 M будет еще более энерговооруженным – ему прочат мотор мощностью более 600 л.с., спортивную коробку передач и полный привод. Кроме того, предположительно, такой кроссовер в стандартной комплектации будет оснащаться тремя рядами сидений.

Таким образом, конкурентами BMW X7 M становятся самые мощные и дорогие модификации других больших кроссоверов из Германии — Mercedes-Benz GLS и Audi Q7. Тем не менее, официального подтверждения факту возможного появления хардкорного X7 пока не получено, а прояснится ситуация не ранее следующего года, учитывая, что BMW пока не назвала дату премьерного показа стандартной версии кроссовера. Впрочем, высока вероятность того, что дебют состоится уже нынешней осенью.