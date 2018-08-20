«Дакаровскую» Lada Niva продадут за 6,5 миллиона рублей

Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар» 1979 года, будет выставлена осенью на торги Sotheby’s. Автомобиль сохранился в полностью оригинальном, но довольно плачевном состоянии. Планируемая цена — 50-75 тысяч фунтов стерлингов (4,3-6,5 миллиона рублей).

В далеком 1979 году первый владелец Франсуа Джинсон с сыном, модифицировали внедорожник. Конструкцию облегчили, заменив капот и двери на пластиковые, установили на него топливный бак большего размера, дополнительную защиту бамперов, освещение и усиленную подвеску. Из 170 участников ралли-рейда смогло финишировать лишь 59. Этой «Ниве» не повезло, гонку она не закончила. Всего в ралли приняло участие несколько десятков «Нив», и одна из них финишировала третьей.

Выставленная на продажу «Нива» до 2009 года хранилась в семье Джинсона в невостановленном виде. Позднее машину выкупил новый владелец. И теперь автомобиль вновь ищет владельца.