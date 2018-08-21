Сентябрь №09 2018

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ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Новый Jeep Wrangler остался верен былым идеалам, избежав соблазна превратиться в застывшую классику — на нём по-прежнему можно проехать везде, но теперь с большим комфортом
ГИГАНТ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Огромный Infiniti QX80 всегда был эталоном внедорожного максимума – этакий супербегемот из мира вездеходов. Добротный, сыто улыбающийся и абсолютно независимый
ПРАВЯЩАЯ ДИНАСТИЯ
В последнее время в знаменитом семействе Range Rover произошли заметные изменения. Они коснулись как широты модельного ряда, так и глобального подхода к энергии, движущей автомобиль
ДЕВЯТКА
Mazda CX-9 — очень хороший полноразмерный кроссовер, но число его поклонников почему-то всегда ограничено. Возможно, для нас он слишком красив, ведь в России это часто ассоциируется со слабостью, изнеженностью и бесполезностью
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
СЕКРЕТ УСПЕХА
В наши дни, когда бренды один за другим расширяют линейки кроссоверов, начиная искать клиентов в совершенно незнакомых для себя сегментах, никого не удивишь «ещё одним кроссовером». Тем не менее у Volvo это получилось
СЕМЕЙНЫЙ ЛОКОМОТИВ
Если бы в мире пикапов существовало деление на гламурных и брутальных, Isuzu D-Max наверняка попал бы во вторую категорию, настолько он вынослив, прочен и прост
НА ШЁЛКОВОМ ПУТИ
Не успели мы опубликовать историю о приключениях боевой технички «Соболь 4х4» в Волгоградских степях, как наступил момент нового испытания — ралли-марафон «Шёлковый путь»
ЛЮДИ
ЯКУДЗА НАВСЕГДА
Глава российского Mitsubishi рассказал нам, почему его компания не может убедить боссов якудзы отказаться от минивэнов Toyotа, поедут ли поезда со скоростью 600 км/ч и почему российское такси вызывает у него такой восторг
ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!
История о том, как Renault Duster может добавить новых красок в жизнь на пенсии
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SECOND HAND
ОТ ВИНТА
Последнее, третье поколение Honda Pilot, вышедшее в 2016 году, полностью перекроили внешне, но оно станет героем этой рубрики только через пару лет. А пока можно найти отличный подержанный вариант второго поколения, выпускавшегося с 2008 по 2015 годы
МИР
В ПОГОНЕ ЗА ФОРЕЛЬЮ
Выбор локации для рыбной ловли нередко основывается на информации, получаемой от коллег. Чаще всего такой подход актуален в отношении крупных водоёмов, но и небольшие реки имеют свои особенности
ПУТЕШЕСТВИЕ
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ИЗРАИЛЬ
Покидая Израиль, мы увозили не только сувениры, но и массу впечатлений. Картинка страны, много лет создаваемая новостями, газетными статьями и видео из интернета, оказалась далёкой от реальности. Многое пришлось переосмыслить
ДУША КАРЕЛИИ. КИЖИ
Именно Кижи можно назвать настоящим бриллиантом в зелёной короне Карелии. Этот уникальный историко-культурный и природный комплекс является одним из крупнейших в России музеев под открытым небом
ЛИКБЕЗ
ШКОЛА ВНЕДОРОЖНОГО МАСТЕРСТВА
Сегодня мы говорим о болотах. О том, как по ним ездить, и о том, как не остаться в них навсегда
12 ПОПУЛЯРНЫХ ШИН КАТЕГОРИИ EXTREME
Наши ежемесячные обзоры дошли до своего апогея, до вершины офф-роудного резиностроения, сокровенной мечты всех владельцев подготовленных внедорожников —шин с экстремальным рисунком протектора
ТЕХНОЛОГИИ. ЭЛЕКТРО-PORSCHE
Инженеры Porsche всерьёз взялись за внедрение в автомобиль электромоторов и создали новое поколение гибридов Cayenne — стремительных не вопреки, а благодаря своему электроприводу
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