ГАЗ представил полноприводный микроавтобус и пикап

Российский ГАЗ принял участие Международном форуме «Неделя национальной безопасности», в рамках которого представил целую россыпь опытных образцов техники. Самым интересным из них стал столь ожидаемый поклонниками внедорожный «Соболь 4×4» с кабинным модулем от «ГАЗели NEXT». Формально новинка пока еще носит статус концепта и призвана определить потенциальный спрос на модель в ее нынешнем виде.

Интересно, что концепт нового «Соболя 4х4» получил индивидуальный дизайн передней части кузова, тогда как у старых «ГАЗелей» и «Соболей» оформление было идентичным. Собственная «маска» сформирована новой оптикой и решеткой радиатора, а также капотом и передним бампером с радикально уменьшенными углами въезда и съезда. Кстати, прототипы могут похвастать увеличенной с нынешних 2 760 до 3 185 мм колесной базой, что должно повысить курсовую устойчивость и снизить продольную раскачку на кочках.

Кузов полноприводной «Соболи 4х4» имеет сплошное боковое остекление, но главное — это более надежная распашная боковая дверь вместо громоздкой сдвижной конструкции. Салон микроавтобуса вмещает в себя 6 человек, включая водителя, а в багажном отделении можно разместить до 800 кг груза. На рабочем месте водителя вместо старой «кочерги» механической КП появился укороченный джойстик с тросовым приводом переключения, как у семейства NEXT. Внедорожная конфигурация «Соболи 4х4» по-прежнему имеет жестко подключаемый полный привод, понижающую передачу, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов. Однако теперь «раздатка» имеет электронное управление, а вместо крестовин переднего моста на концепте установлены ШРУСы. Вдобавок выставочный прототип оснащен скрытой лебедкой в переднем бампере.

Вторая ожидаемая новинка — это новый пикап «Соболь 4х4» со сдвоенным кабинным модулем, которого прежде в линейке «ГАЗа» не было. Технически пикап повторяет конфигурацию микроавтобуса, а вот внешность у него более традиционная — с передком от обычной «ГАЗели NEXT», но с пластиковой накладкой и внедорожным бампером с лебедкой. Кроме того, в основании кузова здесь интегрированы закрытые ящики для хранения инструмента и различной поклажи.

Пресс-служба ГАЗа подчеркивает, что Горьковский завод оставляет за собой возможность изменить конструкцию и комплектацию новых «Соболей 4х4» для серийных машин. Когда будут представлены товарные варианты этих моделей, и в какие сроки они могут выйти на рынок, пока не сообщается.