Китайская компания GAC Motor выйдет на российский рынок

Китайский автомобильный гигант GAC Motor готовится объявить об открытии российского представительства этой марки в рамках автосалона ММАС-2018. В ходе своей презентации китайцы раскроют и модельный ряд, который будет продаваться на территории РФ. На сегодняшний день линейка GAC на локальном рынке КНР представлена как бюджетными седанами, так и премиальными внедорожниками. Уже известно, что в России автомобили GAC Motor будут представлены суббрендом Triumpchi. Флагманом «Трампчи» является полноразмерный 7-местный внедорожник GS8, который в шутку называют «китайским Ленд Круизером».

Он оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 201 л.с., 6-ступенчатым автоматом и полным приводом. Из особенностей — дорогие материалы отделки и богатое оснащение. Кстати, патентные изображения этого автомобиля были зарегистрированы Роспатентом еще летом 2017 года — и, как теперь оказалось, неспроста.

Еще одна модель GAC Trumpchi, которая потенциально может появиться на авторынке РФ — это компактный кроссовер GS4 с двигателями 1,3- и 1,5-турбо, занимающий высокое место в рейтинге китайских продаж. Интересно, что российский офис компании станет первым иностранным представительством GAC Motor за пределами Китая. Мало того, ранее китайская марка заявляла о скором выходе на рынок США и даже показывала на автосалоне в Детройте свои вседорожники.