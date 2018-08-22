Обновленный УАЗ «Патриот» станет более управляемым

Обновленный «Патриот» получит передний ведущий мост такой же конструкции, что и у «Профи». Вместо прежней схемы с массивными шарами такой мост имеет более простые в эксплуатации и обслуживании открытые поворотные кулаки. А вот выходящие из «чулка» моста шарниры привода колес теперь тоже открыты и защищены только резиновыми пыльниками, которые могут быть потенциально уязвимы на бездорожье.

Но есть у такого моста и несколько плюсов. С ним радиус поворота сократится на 0,8 м — внедорожник теперь станет более маневренным. И более стабильным на прямой, ведь у нового моста увеличен продольный угол наклона шкворней. На более точное управление также работает более жесткая рулевая трапеция от грузового «Профи». Кроме того, «Патриот» получит еще и рулевой демпфер, который на ямах и бездорожье снижает удары и толчки, идущие на руль.

Кроме измененного моста, обновленный «Патриот» также получит более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro, который также дебютировал на «Профи». 6-ступенчатый автомат Punch Powertrain «Патриот» получит только в 2019 году. Выход внедорожника с новым мотором и мостом на наш рынок ожидается в октябре этого года.