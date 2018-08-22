Mercedes-Benz X-Класса с мотором V6 будет продаваться в России

На старте продаж Mercedes-Benz X-Класса в Россию поставлялся с двумя дизелями 2,3 л от Renault-Nissan, но вскоре гамму дополнит собственный, самый мощный для пикапа «мерседесовский» дизель 3,0 л V6 мощностью 258 л.с. (550 Нм). Предзаказы на топовую версию X 350 d 4Matic откроются в сентябре, а живые машины появятся у дилеров в ноябре 2018 года. Начальная стоимость такого Х-Класса — от 3 875 000 рублей .

Заявленный разгон до «сотни» у немецкого пикапа с V6 составляет 7,5 с, а расход топлива в смешанном цикле — 9,0 л на 100 км. Вместо «парт-тайма» пикапу положен постоянный полный привод с «понижайкой» и опциональной блокировкой заднего дифференциала. Флагманский Х-Класс будет доступен в комплектациях Progressive и Power.

Список базового оснащения X 350 d 4Matic включает в себя 7 подушек безопасности, двухзонный «климат», 17-дюймовые легкосплавные диски, системы экстренного торможения, удержания полосы и распознавания дорожных знаков, круиз-контроль, светодиодную оптику, медиасистему Audio 20 с 8 динамиками, а также комбинированную отделку из искусственной кожи и ткани. Комплектация Power расширена за счет хром-пакета, 18-дюймовых колес, более мощной LED-оптики, электропривода кресел, видоизмененной «приборки» и мультимедийной системы с увеличенной сенсорной панелью.

Традиционно для «Мерседеса» комплектацию Х-Класса за доплату можно дополнить множеством опций, так что цена топовых машин, наверняка, легко переступит отметку в 4,5 млн рублей. Это делает Mercedes-Benz X-Класса самым дорогим пикапом на российском рынке.