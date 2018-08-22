Компания Renault раскрыла имя своего нового кросс-купе

Пресс-служба компании Renault раскрыла имя нового имиджевого кроссовера с купеобразным силуэтом, который должен получить адекватный ценник. Стильный паркетник С-сегмента будет называться Renault Arkana. Мировая премьера автомобиля состоится 29 августа на Московском автосалоне. Новинка будет носить статус предсерийного прототипа, а продажи товарных машин в России должны стартовать в 2019 года. Производство запустят на заводе «Рено» в Москве.

Вместе с названием модели производитель распространил еще один тизер, на котором изображена задняя часть «Арканы». На фотографии хорошо видно, что корма получит фонари в стиле свежайших новинок от «Рено» с объединяющей горизонтальной секцией. Передок тоже будет выполнен в соответствии с актуальным дизайн-кодом французской марки.

«Название новой модели образовано от латинского слова ARCANUM («тайна»), которым на протяжении столетий отмечали особенно значимые явления и события. Имя ARKANA подчеркивает уникальность будущего кроссовера и его невероятную притягательность. Концепция модели ARKANA ассоциируется с таинственностью, привлекательностью и новаторским духом. Renault ARKANA – это важная веха в истории российского рынка SUV, которая перевернет привычное представление об идеальном автомобиле для жизни, сочетающем в себе инновационный дизайн и настоящее удовольствие от вождения. «- сообщили в пресс-службе.

В основе нового кросс-купе Renault Arkana будет лежать проверенная и недорогая платформа B0, носителем которой уже являются Duster и Kaptur. Какие двигатели и коробки передач получит «Аркана», пока неизвестно.

Главным достоинством новинки должен стать привлекательный ценник. Учитывая бюджетное происхождение «тележки», стоимость стильной Арканы», по идее, не должна перевалить за 1,5 млн рублей в случае с хорошо оснащенной машиной.