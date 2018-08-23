Новый президент Mitsubishi Motors в России

С 1 сентября 2018 года новым президентом и главным исполнительным директором компании ООО “ММС Рус” станет г-н Осаму Иваба, который уже работал в России в 2009-2014 годах на должности директора департамента планирования продаж и развития бизнеса. Осаму Иваба имеет большой опыт работы на международных рынках, включая Германию и Индонезию.

Г-н Наоя Накамура, текущий президент и главный исполнительный директор “ММС Рус”окончил свой 2-летний срок руководства компанией и получил новое назначение на пост Президента официального дистрибьютора Mitsubishi Motors в Индонезии (MMKSI). За годы работы г-н Наоя Накамура внёс значительный вклад в развитие бренда на российском рынке, достигнув увеличения доли рынка Mitsubishi Motors в России c 1,1% до 2,4%. На пресс-конференции по случаю назначения нового президента так же было объявлено об увеличении планов по продажам в текущем году с 40 000 единиц до 45 000. В 2018 году компания «ММС Рус» показала самый большой рост среди брендов в ТОП-20.