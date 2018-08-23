Toyota работает над новым Land Cruiser

По информации японских СМИ, внедорожник девятого поколения должен дебютировать летом 2020 года. При этом журналисты утверждают, что Toyota Land Cruiser останется рамным автомобилем. по габаритам новинка почти не будет отличаться от нынешней версии. Только со сменой поколений внедорожник станет на 35 мм ниже.

Ещё одна новость — TLC полностью лишится моторов V8 из-за экологических требований, которые постоянно ужесточаются. При этом Toyota имеет свежий опыт такого даунсайзинга: флагманский седан Lexus LS недавно перешёл на 6-цилиндровые двигатели, хотя ранее приметой этой модели были V8.

Основным мотором для будущего Toyota Land Cruiser должен стать бензиновый двигатель V6A-FTS — это 3,5-литровый V6, который на вышеупомянутом Lexus LS выдаёт 422 л.с. и 600 Нм. С этой «шестёркой» будет трудиться 10-диапазонный автомат. Также журналисты ожидают неизбежного появления гибридных версий.