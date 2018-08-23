Mercedes-Benz Sprinter превратили в дом на колесах

Американцы из Lexani Motorcars превратило фургон Mercedes-Benz Sprinter во внедорожный дом на колесах. Проект получил название LM-EXTV – аббревиатура от «extreme terrain vehicle» (автомобиль для экстремальных дорожных условий).

Полноприводный кемпер, работа на которым в Lexani велась в течение года, оснащен полным приводом и 20-дюймовыми коваными колесными дисками собственного дизайна компании, а также 33-дюймовыми «зубастыми» покрышками для бездорожья. На крыше установлен багажник со светодиодными панелями по кругу и солнечная батарея. Кроме того, автомобиль оснащен кенгурятником, лестницей на крышу и подножками.

Интерьер отделан карбоновыми вставками и замшей. Здесь установлены два дивана, холодильник, 24-дюймовый телевизор с Apple TV, точка доступа Wi-Fi, DVD-плеер, микроволновка, собственная система кондиционирования и три 110-вольтовые розетки с USB-портами.