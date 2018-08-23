  • Сегодня: Четверг, Август 23, 2018

 

 
Новости   23 августа 2018   

Skoda Kodiaq RS получит новый логотип

Skoda Kodiaq RS станет первой моделью марки, которая получил измененный логотип, выполненный преимущественно в красном цвете. По замыслу производителя, он должен символизировать «спортивный характер и мощь семейства RS».

Skoda Kodiaq RS оснастят двухлитровой дизельной битурбо «четверкой» мощностью 239 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат будет работать в паре с роботизированной коробкой передач. По предварительной информации, «заряженный» Kodiaq сможет разгоняться до первой «сотни» за 6,5 секунды.

Пока неизвестно, когда серийная версия Kodiaq RS встанет на конвейер, но во время официальной презентации автопроизводитель обещал озвучить всю информацию. Возможно, тогда же будут озвучены и цены на новинку.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу