Мотовездеход Polaris RZR XP Turbo S – новый, безопасный, комфортный и универсальный

Polaris RZR XP Turbo S имеет рекордно большую ширину 182.9 см и является самым устойчивым RZR из всей линейки мотовездеходов класса side-by-side.

«Мы поставили перед собой задачу создать самый прочный мотовездеход в классе side-by-side с исключительными эксплуатационными характеристиками и без сомнения, мы с ней справились» — сказал Крис Муссо, президент подразделения мотовездеходов Polaris. «Эта машина устанавливает новый стандарт в отрасли. Благодаря внушительным размерам и улучшенным характеристикам даже самый спокойный и нерешительный водитель сможет почувствовать себя уверенно в поездках по сложной местности».

Главное в новинке – особый подход к безопасности. Ведь не секрет, что за рулём мотовездехода не всегда оказываются опытные водители. И насколько бы не был устойчив на дороге сайд, перевернуть его, или уронить в глубокую канаву несложно. Вот и американские инженеры, озаботившись вопросами защиты пассажиров, предприняли целый ряд мер, нацеленных на то, чтобы сделать из обычного side-by-side практически раллийную машину, не уступающую по боевому духу лучшим квадроциклам.

Разумеется, для лучшей устойчивости и способности обрабатывать любые неровности, удлинены рычаги подвески. Колея машины выросла до 1820 мм – рекордного размера в классе. Это как минимум на 200 мм больше, чем у любой другой модели. Но, случай есть случай, и для защиты при перевороте установлен мощнейший каркас безопасности. А в придачу – четырёхточечные ремни, прочно удерживающие пилотов в любых ситуациях.

Помимо защиты людей, создатели мотовездехода подумали и о технике, усилив и прикрыв сталью наиболее уязвимые её части. Узел переднего привода выполнен втрое более прочным на удар, чем обычно. Толще и крепче сделано буквально всё – валы приводов, поперечные и продольные рычаги, силовой каркас. Большие шины размерности 32 дюйма вкупе с лучшей в отрасли активной подвеской Dynamix с автоматическим изменением жёсткости амортизаторов дают допустимый ход в 635 мм при дорожном просвете в 406 мм. Вероятность удара днищем при таком запасе практически отсутствует.

Увеличение прочности шасси учитывает и большую отдачу двигателя – 168 л.с. Этот литровый турбомотор – самый мощный агрегат в линейке Polaris. Мотор вместе с бензобаком максимально сместили вниз, опустив и центр тяжести машины. Автоматически подключающийся привод на передние колёса срабатывает мгновенно, благодаря чему мотовездеход всегда готов и к резким манёврам по объезду препятствий, и к преодолению участков со слабым покрытием. Благодаря на четверть более мощному усилителю, RZR XP Turbo S позволяет водителю сосредоточиться на легком маневрировании, а не на вращении руля. Агрессивная настройка дроссельного узла позволяет не мешкать с добавлением тяги, а изменённая конструкция обдува вариатора предохраняет его от перегрева.

Поскольку Polaris RZR XP Turbo S – современная машина, его создатели не забыли и об электронных системах помощи пилоту. Помимо активной подвески и автоматики полного привода, здесь есть продвинутый интерфейс общения Ride Command, который входит в стандартную комплектацию.

Мультимедийный центр способен по Bluetooth связываться с телефоном пилота, показывая информацию о звонках, сообщениях, навигационную информацию и даже расположение соседних мотовездеходов, если они оборудованы аналогичной системой. Эта функция очень полезна в случае, когда путешественники или спортсмены объединяются в группу. Это тоже влияет на безопасность, поскольку Ride Command позволяет не отвлекаться за рулём сайда и постоянно «видеть» всех участников.