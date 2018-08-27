Технография «технички». Полмиллиона километров в режиме извоза

Когда я начал писать о нашем «Соболе 4х4», в голове была только одна мысль: «Есть что вспомнить, да вот рассказать нечего». Хотя передряг на нашем пути было немало, и верный конь, вернее «Соболь», всегда выручал и вывозил. И вот пара интересных сценариев, которыми я хотел бы поделиться

Если жизнь человека и всё, что в ней происходит, называют биографией, то историю автомобиля, наверное, логично назвать технографией. Итак, на свет он появился в 2012 году на конвейере Горьковского автомобильного завода и сразу попал в умелые руки гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» (прямо в момент её создания) как автомобиль для оперативного решения технических задач: от транспортировки механиков к месту проведения соревнований и зон сервиса, которые, как правило, находятся далеко в степи или пустыне, до реализации сложных задач в боевом канале спортивных автомобилей. Сам я впервые попал за штурвал этого внедорожного вэна, когда он был уже матёрым и видавшим виды транспортом. Шла гонка в Волгограде, и примерно в одном и том же квадрате встали две боевые машины: одна попала в промоину и потеряла рулевую тягу, в другой оказался не пилот, а водитель, который своими умелыми действиями перевёл спортивный автомобиль из состояния самодвижущегося в прицеп. В общем, без долгих раздумий мы отправились на помощь. Сначала доставили рулевую тягу первому экипажу, правда при встрече с песками пришлось несколько раз орудовать лопатой, а потом, не доехав до цели метров сто, мы вообще засели. Ну, думаю, всё — теперь до ночи копать будем. В руках отнесли запчасти, и опытные спортсмены подсказали: трави колёса до одной атмосферы и будешь ездить как по асфальту. Когда я вернулся к засевшему «Соболю», напарник уже перекидал полкуба песка, но шансы по-прежнему были нулевыми. Открутив золотники BF Goodrich All-Terrain и стравив воздух до характерных «плюшек», мы выехали без всяких понижаек и прочих поползновений. До следующего автомобиля мчали как по автобану, резвясь и похохатывая. И вот здесь-то и началась одна из самых популярных среди спортивных журналистов историй. В момент когда среди волгоградских песков мы нашли горе-экипаж, там уже была медиагруппа нашей команды с кучей бесполезных советов. Нашёлся и местный станичник-тракторист, который, естественно, знал «короткую дорогу». К слову, приехали мы по боевому спортивному каналу, и по нему логично было бы выходить обратно, но местный житель уверял, что буквально за барханом будет асфальтовая дорожка, нужно лишь его перемахнуть. Спорить никто не стал… Позже он признался, что просто побоялся лезть в пески, перепаханные гоночными грузовиками и прототипами, на тракторе с классической схемой привода (только на заднюю ось). И признался он в этом в тот момент, когда наш «Соболь» уже тянул трактор, тянувший спортивный автомобиль, потому что другого способа передвижения, увы, не было. Стемнело… Кто бывал в Арчидинских песках наверняка знает, что там и днём с ориентирами не очень, а ночью, да ещё когда все средства навигации подсели, совсем никак. И если в начале операции казалось, что это весело — тянуть трактор, который тянет спортсменов, то, заблудившись окончательно, часам к трём ночи было принято решение отцепить все прицепы и «по огонёчкам» выезжать к цивилизации. Без груза на фаркопе и с балластом в виде эвакуируемого экипажа и группы журналистов «Соболь» гораздо быстрее перепрыгивал барханы. Взяв ориентир от полярной звезды, через полчаса мы были на асфальте. Приехав к месту ночлега, выяснилось, что на борту было 14 человек! Говорят, сзади втихаря кто-то ещё и на гармошке играл…

Китай — древняя цивилизация. Поэтому даже в эпоху микроэлектроники

и систем кондиционирования, голову по-прежнему бережёт соломенная шляпа

Второй, не менее яркий эпизод произошёл в той же стороне, в песках Волгограда. У ребят сорвало патрубок с охлаждающей жидкостью, и нужно было банально доставить антифриз. На бегу скомандовав механикам подготовить всё необходимое, мы собрали экспедицию и выдвинулись к месту аварии. Опыта передвижения по пескам к этому времени было побольше, и добрались мы относительно быстро, понимая, что лучше объехать две-три дюны, чем штурмовать их в лоб. Но буквально за километр до цели наша машина попала в так называемую воронку, когда в любом случае приходится лезть на верх бархана. Пески в Волгограде отличаются особым коварством и зыбучестью, говорят, этим они напоминают Мавританские. Прогулявшись пешком и даже увидев вдалеке объект спасения, я выбрал направление штурма — более пологий подъём и довольно безопасный склон за перевалом. Набрав немного ходу, рванули вверх, но почувствовали, что идём тяжеловато, как будто что-то назад тянет. Смотрю в зеркало и понимаю, что если не выйдем вперёд, то тогда уж точно назад через крышу, так как, если остановимся, в песке колёса подкусит и начнём кувыркаться. Вдавил газ в пол, выпустив на волю всю неистовую силу момента штатного Cummins, и тот, насвистывая турбокомпрессором, всё-таки вытащил нас. Правда, на пике бархана появились дымок в салоне и характерный запах горелого сцепления. И это при том, что педаль сцепления я даже не трогал. Дальше по прямой доехали до места, где штурман, открывший багажный отсек, сообщил, что у нас запасных колёс до крыши и шесть 20-литровых канистр масла Total. А это около 500 кг. Вот так фокус! Теперь понятно, почему было так тяжело в песках и сцепление горело.

Уезжая с Родины, верующие по традиции получили благословение в дорогу

В 2016 году, практически сразу после гонок в Волгограде, команда принимала участие в трансконтинентальном марафоне «Шёлковый путь», проходившем по маршруту Россия — Казахстан — Китай. Довольно комфортно, с двумя механиками на борту я преодолел более 11 000 км (с учётом обратного пути), и знаете, где мой «Соболь» один-единственный раз захандрил — где, где… как раз в Караганде. Прямо в центре города на светофоре отказался включать передачи — кончилось сцепление. Тут-то мы и вспомнили, как оно дымило в волгоградских песках за месяц до этого. Благо в Караганде магазины запчастей «ГАЗ Детали Машин» чуть ли не на каждом углу. И пока я ходил за сцеплением, механики прямо на обочине скинули коробку. В общем, за два часа поменяли узел, который своим внешним видом подтвердил, что ранее был изнасилован, но терпел и ждал. В дальнейшем от путешествия были только положительные эмоции. Китай встретил хорошим топливом, и мотор запел! При пересечении пустыни Гоби температура за бортом превышала 50 градусов. В салоне — парилка… Солнце пекло так, что прямо за рулём приходилось поливать себя водой, чтобы не получить тепловой удар. Я переживал за мотор — как бы не перегрелся, но нет, я даже нашёл закономерность: если передвигаться со скоростью в районе 80 км/ч, то стрелка термометра выше 95 градусов не сваливается. Если ехать медленнее, то обдува не хватает, и мотор греется, если быстрее, то он греется уже от нагрузки. Так было пройдено около 100 км, а там, наконец, стало прохладнее — градусов 40, что после 50 уже прохлада, и мы продолжили передвигаться с разрешёнными на китайских автобанах 120 км/ч.

Отдых на заднем ряду сидений хорош и в пути, и на бивуаке. Отличное ложе!

Буквально через пару недель стартует очередной «Шёлковый путь», и мы поднимаем записи подготовки прошлого года. Нужно собрать «тревожный чемоданчик» — комплект выживания в песках на случай остановки, а заодно подготовить и сам автомобиль. Ведь на сегодня пробег верного друга превысил 500 тыс. км, а это уже серьёзная цифра. Впрочем, мы уверены, что планового ТО вполне хватит, чтобы в очередной раз спокойно проехать четверть земного шара. В прошлом году накануне старта мы проверили узлы повышенного износа и на всякий случай поменяли сцепление (это проще сделать дома, чем на обочине Караганды), проверили колодки, поменяли масла и технические жидкости, обслужили кондиционер и довольно беззаботно прошли маршрут ассистанс «Шёлкового пути». Кстати, жили мы во время гонки прямо в автомобиле — выяснилось, что на заднем сиденье довольно удобно спать.

Вот такой автомобиль с историей живёт в нашей команде. При этом каждый раз, садясь за руль «Соболя», ты не обращаешь внимания на его недостатки, в значительной степени связанные со «Сделано в России», и прощаешь ему всё за необыкновенную надёжность и уверенность в том, что точно доедешь до цели — будь то нормальная дорога или просто направление.

Казахстан умеет удивлять и посреди забытого богом уголка мы нашли

очень красивое строение, с явными признаками цивилизованной архитектуры

Текст и фотографии

Иван Седов