6-8 сентября состоится 5-я выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show 2018

В период с 6 по 8 сентября состоится 5-я выставка яхт и катеров St. Petersburg International Boat Show 2018, организованная журналом Motor Boat & Yachting Russia. За минувшие годы она прочно закрепилась в календаре российских яхтенных мероприятий и сегодня является самой крупной яхтенной выставкой в России. С каждым годом увеличивается число экспонентов и партнеров, растет выставочный флот. В этом году свое участие уже подтвердили более полусотни компаний, а число лодок в экспозиции превысит 60. Как обычно, некоторые модели будут оказаны в России впервые. На воде у причалов Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов вас будут ждать яхты и катера зарубежных и отечественных производителей.

Конечно, каждый сам для себя определяет, что смотреть в первую очередь, но, по мнению редакции журнала Motor Boat & Yachting, премьерные модели — впервые оказанные в России, Санкт-Петербурге или на SPIBS — заслуживают особого внимания. К числу таковых относится британская Princess 75 — моторная яхта с роскошным дизайном, четырьмя просторными каютами, шикарным салоном, огромным флайбриджем, фантастическим моторным отсеком и внушительной скоростью 34 узла.

Самым крупным экспонатом выставки станет 26-метровая голландская Van der Valk серии Pilothouse— флайбриджная яхта, спроектированная известным яхтенным дизайнером и конструктором Гвидо де Грутом. Наверняка внимание посетителей привлечет польский Galeon 780 — флагман линейки бренда. Также впервые в России покажут флагманскую модель финской линейки Nord Star 49 SCY с типичным для бренда экстерьером и салоном, напоминающим интерьер суперяхты в масштабе. Борт к борту с ней встанут лодки чуть поменьше: Nord Star 42 Patrol и рестайлинговая Nord Star 32 Patrol. Вряд ли останется незамеченной весьма интересная голландская Elling E4. Яхты этого типа пересекли Атлантику и даже успешно выдержали уникальный тест — переворот оверкиль. На представленной модели длиной 15 м установлен гироскопический стабилизатор качки. В составе экспозиционного флота на воде будут итальянский круизер Absolute 40 и модели прогулочных катеров из США: Sea Ray Sundancer 320 и 265, Cobalt R7.

Посетители выставки, особенно петербуржцы и жители Северо-Западного региона, точно не пройдут мимо полной (!) линейки быстроходных финских катеров ХО. Помимо мореходных качеств, многих привлекает именно их внешность: есть в этой суровой эстетике нечто магнетическое. Да и в качестве «инструмента» для водного спорта и приключений лодки выглядят весьма подходящими.

Российские верфи также покажут лучшие образцы своей продукции. Впервые в Северной столице будут экспонироваться Grizzly 960 и 680, NorthSilver Husky 650 SF (все — Санкт-Петербург), Enigma 590 (Москва), Velvette 27 (Казань) Некоторые модели можно будет протестировать, выйдя с опытными шкиперами на простор Финского залива.

Организаторы SPIBS сделали все возможное, чтобы посетители боат-шоу не остались разочарованными, смогли найти приглянувшуюся серийную модель или даже заключить контракт на строительство индивидуальной лодки к следующему сезону.