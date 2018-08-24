В Саратове стартует баха «Великая степь – Волга»

Уже сегодня 24 августа в Саратовской области второй раз стартует баха «Великая степь –Волга». В регион приехали 40 экипажей из 21 города России и стран СНГ. Участников соревнований ждет три гоночных дня, четыре спецучастка и около 700 километров по территории Саратовского, Калининского, Самойловского, Лысогорского, Красноармейского, Новобурасского, Татищевского районов Саратовской области. Гонка пройдет с 24 по 26 августа в статусах 4 этапа чемпионата России по ралли-рейдам, 2 этапа кубка России по кросс-кантри ралли, 3 этапа Кубка МФР, Открытого чемпионата Саратовской области «Холмы России».

Многие участники чемпионата России заявлены и в «Холмы России» и могут одержать двойную победу. Гонка впервые в таком статусе проводится на Саратовской земле и является заключительным этапом Открытого чемпионата Саратовской и Ульяновской областей. Здесь зачеты спортивных прототипов Т1и мотовездеходов Т3 оказались самыми малочисленными и собрали 2 и 1 количество участников соответственно, тогда как в зачете Рейд-Спорт заявилось, как и в чемпионате России 7 экипажей. Приедут покорять Саратовские дороги и их моноприводные собратья из Ульяновска и Тольятти, «восьмерки» и «девятки» хоть и не столь многочисленны, но вполне готовы биться за призы. Среди отечественных автомобилей национального зачета заявлено четыре экипажа, три из которых поедут на автомобилях Ульяновского Автозавода.

Прямо с утра пилоты проходят административные проверки и технические инспекции, а потом на Театральной площади г. Саратова губернатор области Валерий Васильевич Радаев даст старт соревнованиям, и участники в 14 часов проедут по подиуму и поприветствуют жителей и гостей города. Сразу после торжественного открытия спортсмены отправятся на восьмикилометровый тестовый спецучасток, именуемый «пролог», проложенный в Саратовском районе недалеко от памятника автоводителям второй мировой войны. Старт этого спецучастка в 16:00.