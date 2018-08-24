Atlas Cross Sport и Tanoak. Парад внедорожных прототипов Volkswagen

Две концептуальные модели на базе кроссовера Atlas представляет компания Volkswagen на фестивале Monterey Car Week. Первая – Atlas Cross Sport, пятиместная версия концепта Atlas Hybrid, выпуск которой начнётся в США в 2019 году. Вторая – Atlas Tanoak – первый пикап компании, построенный на глобальной платформе MQB.

«Дизайн Atlas Cross Sport задаёт высокие стандарты для сегмента полноразмерных SUV. Atlas Tanoak – пикап с ярко выраженными чертами Volkswagen и цифровой архитектурой интерьера», сказал Клаус Бишофф, шеф-дизайнер марки Volkswagen.

Пятиместный Cross Sport отличается от семиместного Atlas (на российском рынке продаётся как Teramont) более короткой и покатой задней частью со спортивным дизайном. Машина планируется в двух версиях: с подключаемым гибридным приводом PHEV, автономностью электрического хода 42 км и мощностью 360 л.с. и в версии без внешнего заряда аккумуляторов с мощностью 314 л.с. Обе версии будут производиться на заводе в Чаттаноге параллельно с семиместным Atlas.

Будущее пикапа Tanoak менее определено, но известно, что в случае постановки на конвейер он получит бензиновый мотор в 280 л.с., с которым войдёт в перечень самых мощных пикапов на рынке. Дизайн кабины необычен – ручки задних дверей замаскированы в стойках для придания более стильного облика.