Обновленный пикап Mitsubishi L200 будет продаваться в России

В российском представительстве марки Mitsubishi подтвердили, что обновленный пикап L200 в обязательном порядке приедет в Россию. Точные сроки компания «ММС Рус» пока не называет, но теоретически дебют рестайлинговой машины может состояться до конца 2018 года.

Официально Mitsubishi L200/Triton пока еще широкой публике не представлен, хотя объем изменений уже понятен — хотя бы по шпионским фотографиям, которые периодически распространяются в интернете. В частности, пикап L200 2019 модельного года получит измененный дизайн передней части в стиле Dynamic Shield, отрисованный по лекалам, к примеру, того же Expander. Здесь полностью новая оптика, решетка радиатора, бамперы, капот и крылья. Моторная гамма останется прежней (турбодизели 2,4 л на 154-181 л.с.), а вот старый 5-ступенчатый автомат, по идее, должен уступить место более современной 8-скоростной АКП.