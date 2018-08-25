Land Rover будут оснащать внедорожники душем для собак

В честь Международного дня собак компания Land Rover представила особый набор опций для владельцев домашних животных. В комплекты под названием Pet Pack входят непроливающаяся миска для воды, подъемная рампа, складное удерживающее устройство, стеганая защита от когтей и портативный душ.

Складная рампа помогает старым или крупным собакам самостоятельно забираться в машину. Платформа выдерживает нагрузку до 85 килограммов. Внутри багажного отсека автомобиля может быть установлено удерживающее устройство с металлическим каркасом и мягкими шторками. Портативный душ вмещает в себя до 6,5 литра воды и позволяет мыть животное в течение пяти минут.

Набор доступен для всех моделей Land Rover и его цена начинается от 360,37 фунта стерлингов (31 250 рублей по текущему курсу). Каждый из аксессуаров можно приобрести как в составе комплекта, так и отдельно.