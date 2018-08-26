Непростые саратовские дороги испытывают участников бахи «Великая степь – Волга»

В Саратове уже два дня проходит гонка «Великая степь – Волга». После административных и технических проверок к участию в чемпионате России по ралли-рейдам были допущены 18 экипажей, в Открытом Чемпионате Саратовской области «Холмы России» -21 автомобиль, из них 9 борются за места в двух этих соревнованиях. Среди участников на двухколесной технике в гонке выступают 12 спортсменов, два из которых приехали из Казахстана. Всего в соревнованиях принимает участие 42 экипажа.

После торжественного старта, который прошел на Театральной площади Саратова, участники отправились покорять короткий скоростной квалификационный спецучасток, именуемый «пролог», протяженностью в 7 километров. После первых гоночных километров стало понятно, что гонка предстоит не из легких, как для участников автомобильных зачетов, так и для мотогонщиков, выступающих в кросс-кантри ралли. Ульяновский экипаж Ильи Комардина и Виталия Козина под стартовым номером 215 не справился с управлением на одном из крутых поворотов и перевернулся. У УАЗа Александра Пономаренко были технические проблемы, также как и у экипажа Переверзевых были трудности с двигателем, и они досрочно завершили пролог. Мария Опарина весь пролог пыталась справиться с новыми настройками своей машины (у автомобиля снят стабилизатор поперечной устойчивости) и в итоге показала только 17 результат в общей классификации. Иван Ли чудом удержал технику на трассе на одной из промоин.

В чемпионате России по ралли-рейдам лидерами абсолютного зачета на прологе стали Владимир Васильев и Константин Жильцов на MINI Cooper. Следом за ними с отставанием в 2 секунды приехал Андрей Рудской из команды Suprotec Racing. На третьем месте оказался экипаж S&A Racing под пилотированием Андрея Сушенцова. Нива Дмитрия Воронова показала четвертое место в Абсолютном зачете и первое место в группе. Его соперники из команды BFCEC Sport Александр Русанов на ГАЗ Соболь 4х4 всего на 30 секунд отстали от Дмитрия и в результате завершили гонку с пятым результатом в Абсолюте и вторым в зачете Рейд-спорт. Евгений Суховенко из команды Газ Рейд Спорт, основной соперник Дмитрия Воронова в сезоне чемпионата России, в своей группе показал лишь третий результат, проиграв Воронову 21 секунду. В зачете серийных автомобилей Т2 лучшее время у экипажа Леонида Петрова из Коломны. Среди пилотов на багги после пролога в лидеры выбился Игорь Хмельницкий, второй — Азат Минниханов и третий — Дмитрий Пономаренко.

В «Холмах России» после пролога лидером абсолютного зачета стал Владимир Васильев, за ними с отставанием в 21 секунду пришел на финиш Андрей Сушенцов из команды S&A Racing, а следом финишировал Александр Русанов на «красном драконе» BFCEC Sport. Он же показал лучшее время в зачете Рейд-спорт, опередив сокомандников Евгения Суховенко и Алексея Игнатова на 18 и 19 секунд соответственно. В Национальном зачете стал лучшим экипаж Дмитрия Рыбина, выступающий под флагами Ульяновского Автозавода, а НИВЫ Виктора Сандыбаева и Дениса Назаркина показали лишь второй и третий результаты на прологе в своей зачетной группе. Среди мотовездеходов первым финишировал Polyaris Ranger Дмитрия Пономаренко, а следом Citroen C1 Калининых Сергея и Дмитрия. В зачете моноприводных автомобилей «восьмерка» Виктора Толстова опередила Фольксваген Гольф Марата Абдуллина и ВАЗ 21093 Андрея Духно.

В кросс-кантри ралли по итогам пролога лидирующие позиции в Кубке России заняли два опытнейших спортсмена из команды Troyka Team Алексей Никишкин и Дмитрий Агошков. На третьей строчке протокола — москвич Андрей Горожанкин. Спортсмену из Санкт Петербурга Ивану Ли в этот раз не очень повезло, и у него всего пятое место по итогам скоростного спецучастка. В Кубке МФР тройка лидеров выглядит так: на первом месте — спортсмен из Тольятти Александр Борзяков, на втором — Евгений Тихонов из Ульяновска, а на третьем — казахстанский гонщик из города Актау Владимир Кобзев.

Всю ночь спортсмены подготавливали свою технику и вчера преодолели очередные 249 гоночных километров по территории Саратовского, Калининского, Самойловского, Лысогорского и Красноармейского районов Саратовской Области. Участок выдался непростой. Чтобы добраться до старта возле города Калининск понадобилось свыше двух часов, но сам спецучасток получился одним из самых скоростных трасс сезона 2018 года. Пилоты в своих интервью отмечали, что трасса была пыльной и жесткой, невероятно рулежной, и скорость на ней составляла не менее 100 км/ч.

Борьба за места была достаточно острой, не прощала ошибок и требовала максимальной концентрации. Не всем повезло на этом спецучастке. Из-за технических проблем с топливной системой уже на первых километрах гоночной дистанции выбыл из борьбы один из фаворитов чемпионата России и «Холмов России» — экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова. На первые места выбрались «барсы» команды Супротек Рейсинг под пилотированием Бориса Гадасина и Андрея Рудского, однако последние потеряли время на замену колеса и показали по итогу СУ2 второе время. С третьим результатом в Абсолюте чемпионата России на финиш спецучастка приехал Евгений Суховенко из команды Газ Рейд Спорт.

Его экипаж, выступающий под стартовым номером 207, смог отыграть время и уверено занять не только третье место в Абсолютном зачете, но и стать первыми в Рейд-спорте. Александр Русанов в этот раз проиграл Суховенко 12 минут, и в итоге у него вторая строчка протокола в своей группе. Третьим в зачете Рейд-спорт стал Максим Кирпилев из команды АСК Вираж на Toyota LC 80. Как признался Максим, на такой скоростной трассе его машине труднее тягаться с более быстрыми соперниками. У Дмитрия Воронова только четвертая позиция в итоговых результатах дня, и отставание от Суховенко составляет почти 29 минут, но экипаж еще надеется отыграть потерянное время. Два другие автомобиля команды Газ Рейд Спорт столкнулись с техническими трудностями и завершили гонку с большим отставанием от лидеров (более часа).

В зачете Т2, где выступают серийные машины с небольшими доработками, уже второй день за лидерство сражаются два экипажа из Коломны, но уже дважды победа на спецучастке оставалась за Леонидом Петровым. Богдан Вавренюк на УАЗ CARGO проиграл сопернику 9 минут, а тряская и скоростная трасса порядком утомила пилота, как он признался в интервью. Неудачи преследуют экипаж Александра Пономаренко и Екатерины Ковалевой, так как технические проблемы, которые были выявлены на прологе, продолжились и на втором спецучастке.

У женского экипажа зачета Т3 Марии Опариной и Таисии Штаневой второй день неприятности. И если в первый день пилот привыкала к настройкам своей машины, то во второй у них были проблемы с установленными организаторами приборами. Это откатило экипаж на четвертую позицию по итогам двух дней гонки. А первое место уверенно удерживает Игорь Хмельницкий, выступающий на Yamaha YXZ 1000R. За ним с небольшим отрывом следует экипаж однофамильцев Сергея и Дмитрия Калининых на Citroen C1, а замыкает тройку лидеров данной группы экипаж Дмитрия Пономаренко на Polyaris Ranger.

В Открытом чемпионате Саратовской области «Холмы России» отсутствие в списке лидеров Владимира Васильева немного изменило позиции в Абсолюте. По итогам второго дня Абсолютный зачет возглавил экипаж Евгения Суховенко и Евгения Павлова от заводской команды ГАЗ Рейд Спорт. Они преодолели спецучасток за 02:48:57 и привезли Андрею Сушенцову и Александру Русанову 05:36 и 11:52 минут соответственно.

Суховенко стал первым и в зачете Рейд-спорт, где он конкурирует с Андреем Русановым, Егором Охотниковым и Алексеем Игнатовым. Из-за поломки Алексей Игнатов сдал свои позиции и пропустил на третье место Егора Охотникова, и теперь распределение мест в зачете Рейд-Спорт выглядит так: на первом месте — Евгений Суховенко, на втором — Андрей Русанов и на третьем — Егор Охотников.

В Национальном зачете снова произошла смена лидера, и теперь лучшее время у чебоксарца Виктора Сандыбаева и его ВАЗ 21213, Ульяновский экипаж Дмитрия Рыбина — на втором месте, а тольяттинец Денис Назаркин — на третьей строчке финишного протокола по итогам второго спецучастка.

Непростой спецучасток сменил лидеров и в зачете моноприводных автомобилей. Марат Абдуллин смог не только отыграть проигранное время, но и опередить соперников и показать лучшее время на спецучастке. Всего на 3,5 минуты от него отстал Андрей Духно на «девятке», а замкнул тройку лидеров вернувший расположение фортуны Илья Комардин на «Калине».

Среди двух экипажей на багги, выступающих в зачете Т3, опять поменялся лидер. Сейчас турнирную таблицу группы возглавил Сергей Калинин, а Дмитрий Пономаренко проиграл ему всего чуть больше минуты, но борьба еще не окончена.

В зачете кросс-кантри ралли Кубка России Дмитрий Агошков обошел соперников и показал лучшее время (3:20:57), опытный Андрей Горожанкин всего минуту проиграл лидеру и по итогам спецучастка — на второй позиции. Иван Ли, выступающий на КТМ 450 RR за команду Супротек Рейсинг, с третьим отставанием от Агошкова почти две минуты. В Кубке МФР Евгений Тихонов из Ульяновска, выступающий на мотоцикле марки KTM, вырвался вперед, а за ним на втором и третьем месте по итогам второго соревновательного дня оказались два спортсмена из Казахстана.

Заключительный день соревнований подготовил для спортсменов два кольцевых спецучастка, общей протяженностью 230 километров по территории Саратовского, Новобурасского, Татищевского районов. Итоги бахи великая степь будут подведены сегодня, 26 августа в гостинице «Словакия» (г. Саратов, Лермонтовский проспект 30).

В 19 часов пройдет пресс-конференция, а в 20:00 — церемония награждения победителей.